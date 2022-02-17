الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ دورة تدريبية للآباء عن التربية الجنسية 20 فبراير

ينظم معهد الرعاية والتربية التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الدورة التدريبية الأولى للآباء والأمهات والخدام والخادمات عن التربية الجنسية لمرحلتي الطفولة والمراهقة، وذلك في الفترة من ٢٠ فبراير وحتى 1 أبريل القادم، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال مايكل إدوارد، مسئول إدارة المعهد، إن الدورة ستكون من السادسة إلى التاسعة مساءا، ويحاضر فيها عدد من الكهنة والأساتذة المتخصصين، بقاعات معهد الرعاية والتربية بجوار مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية بالعباسية

وأضاف إدوارد، أن ذلك الدورة تشمل عددا من الموضوعات منها التوعية ضد التحرش، والوقاية من مشاهدة الأفلام الإباحية، والمشكلات الشائعة في كل مرحلة عمرية وكيفية حلها.