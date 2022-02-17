مديرية التربية والتعليم بالقليوبية | كفر شكر تتصدر نسب النجاح بـ نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

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نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
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مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اعتلت الإدارة التعليمية بكفر شكر صدارة نسب النجاح بنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022، للفصل الدراسى الأول.

 

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ونتيجة الشهادة الإعدادية

 

وتصدرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اليوم الخميس تريند محرك البحث الشهير جوجل بعدما اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية حيث تصدرت كفر شكر نسب النجاح على مستوى المحافظة بنحو 92%.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن الإدارة التعليمية ببنها جاءت في المركز الثاني من حيث نسب النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 90.49%، ثم الإدارة التعليمية بطوخ بنسبة 85.04%، ثم الإدارة التعليمية بالعبور بنسبة 79.34%، ثم الإدارة التعليمية بشبين القناطر بنسبة 78.98%، ثم الإدارة التعليمية بقها 73.78%.

 

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية

 

واعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة الشهاة الإعدادية بالقليوبية 2022 للفصل الدراسى الأول بنسبة 75.78%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح مدير كونترول الإعدادية.

 

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ونتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

 

وهنأ محافظ القليوبية، الطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالقليوبية داعيًا الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهًا مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، وتخريج أجيال واعدة تساهم في بناء مصر المستقبل، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية الآن

 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 115352 طالب وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 113489 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 85998 طالب وطالبة، وذلك بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالقليوبية.

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