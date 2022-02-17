وزير الكهرباء يمنح الباحث أحمد سامى شهادة تقديرية لحصوله على الدكتوراه



في إطار تنفيذ سياسة القيادة السياسية والدولة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء الذى يعد أحد القطاعات الهامة بالدولة لدعم الشباب ومساندته، قدم الدكتور شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شهادة تقديرية للسيد الدكتور" احمد سامى حسن على " مهندس ثان ورئيس قسم بالمكتب الفنى وذلك لحصوله على درجة الدكتوراه الفلسفة فى هندسة القوى الكهربية عن موضوع:" تحسين التشغيل الفنى الإقتصادى لشبكات التوزيع بالنظر فى تكامل المصادر المتجددة للتوليد الموزع "

ويعد دعم الكوادر الشبابية سياسة قطاع الكهرباء في الآونة الأخيرة التى تقوم بالتركيز على اختيار الكوادر الشابة حتى تكون لها قدرة أكبر على العطاء ولديها من الطاقة والحماس والقدرة على الابتكار ما يدعم القطاع في مواجهة التحديات المستقبلية.