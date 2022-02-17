2.24 مليار دولار حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال ديسمبر 2021

ارتفعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال ديسمبر 2021، هامشيًا على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن حيازة مصر من السندات الأمريكية بلغت 2.244 مليار دولار في نوفمبر 2021، مقابل 2.242 مليار دولار بالشهر المماثل من 2020.

وعلى أساس شهري، تراجعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية هامشيًا خلال ديسمبر 2021 عند 2.249 مليار دولار، انخفاضًا من 2.249 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي.

وتصدرت اليابان قائمة أكبر مالكي السندات الأمريكية عالميًا، بقيمة 1251.3 مليار دولار (1.251 تريليون دولار).

وجاءت الصين في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 1072.3 مليار دولار (1.072 تريليون دولار)، ثم المملكة المتحدة بـ440.6 مليار دولار.

وارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية 0.1%، على أساس شهري في ديسمبر الماضي، إلى 221.74 مليار دولار من 221.51 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2021، بسبب زيادة حيازة السعودية والكويت.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة بالولايات المتحدة، أن استثمارات السعودية أكبر حائزي دول الخليج في السندات الأمريكية، ارتفعت بنسبة 2.14% لتصل إلى 119 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2021، مقابل 116.5 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر الماضي.