ارتفاع فائض تجارة الكويت مع اليابان 161% في يناير

كشفت بيانات رسمية قفزة فائض تجارة دولة الكويت مع اليابان في شهر يناير 2022 بنسبة 161.1% على أساس سنوي.

وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر اليوم الخميس، سجلت الكويت فائضًا في تجارتها مع اليابان خلال الشهر الماضي بقيمة 59.48 مليار ين ياباني (مليون دولار)، مقابل 22.78 مليار ين ياباني (مليون دولار) في يناير 2021.

تلقى الفائض التجاري لصالح الكويت دعمًا جراء ارتفاع صادراتها إلى اليابان في يناير الماضي بنسبة 98.7% مسجلًا 69.81 مليار ين ياباني (مليون دولار)، علمًا بأنها كانت تبلغ بالشهر المماثل من العام السابق 35.14 مليار ين ياباني (مليون دولار).

كما تراجعت ورادات الكويت من اليابان بنحو 16.4% عند 10.32 مليار ين ياباني (مليون دولار)، مقارنة بـ12.35 مليار في يناير عام 2021.

وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في يناير الماضي 759.51 مليار ين ياباني (6.57 مليار دولار)، بقفزة 106.7% عن مستواه البالغ 367.48 مليار ين ياباني (3.18 مليار دولار) في الشهر ذاته من 2021.

وبشأن الميزان التجاري الياباني بشكل عام، فقد قفز العجز خلال يناير 2022 بنحو 569.7% مسجلًا 2191.09 مليار ين ياباني (18.96 مليار دولار)، مقارنة بمستواها في الشهر المناظر من العام السابق البالغ 327.16 مليار ين ياباني (2.83 مليار دولار).