782 مليون دولار فائض تجارة قطر مع اليابان في يناير

ارتفعت قيمة الفائض التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر يناير 2022 بنسبة 20.2% سنويًا، وفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية اليوم الخميس.

سجلت قطر فائضًا تجاريًا مع اليابان في الشهر الماضي بقيمة 90.35 مليار ين ياباني (781.73 مليون دولار)، مقابل 75.15 مليار ين ياباني (650.22 مليون دولار) بالشهر المماثل من 2021.

دعم الفائض التجاري لصالح قطر ارتفاع صادراتها إلى اليابان بنسبة 20.4% إلى 98.60 مليار ين ياباني (853.11 مليون دولار)، مقارنة بمستواها في يناير 2021 البالغ 81.92 مليار ين ياباني (708.79 مليون دولار).

وعلى الجانب الآخر، بلغت واردات قطر من اليابان في يناير 2022 نحو 8.25 مليار ين ياباني (71.38 مليون دولار)، بارتفاع 21.8% عن مستواها في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 6.77 مليار ين ياباني (58.58 مليون دولار).

وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في يناير الماضي 759.51 مليار ين ياباني (6.57 مليار دولار)، بقفزه 106.7% عن مستواه البالغ 367.48 مليار ين ياباني (3.18 مليار دولار) في الشهر ذاته من 2021.

وبشأن الميزان التجاري الياباني بشكل عام، فقد قفز العجز خلال يناير 2022 بنحو 569.7% مسجلًا 2191.09 مليار ين ياباني (18.96 مليار دولار)، مقارنة بمستواها في الشهر المناظر من العام السابق البالغ 327.16 مليار ين ياباني (2.83 مليار دولار).