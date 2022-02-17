الإمارات والسعودية تتفقان على برنامج تعاون في قطاع الرقابة النووية

اختتمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات، هذا الأسبوع، زيارة رسمية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالمملكة السعودية؛ حيث تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول سبل تعزيز أوجه التعاون في المسائل الرقابية للطاقة النووية.

وتأتي الزيارة في إطار الاتفاق المبرم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة العربية السعودية عام 2019 للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، حسب صحيفة الرؤية.

وقدمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية عرضًا يتعلق بأحدث المستجدات حول برنامج المملكة للطاقة النووية حيث تعتزم السعودية بناء محطات للطاقة النووية، فضلًا عن التعريف بمركز عمليات الطوارئ لديها وتأسيسها شبكة الإنذار المبكر.

وقدمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية عرضًا يتناول مستجدات البرنامج النووي الإماراتي، إضافة إلى مهامها الرقابية في القطاع النووي والإشعاعي.

كما عرضت الهيئة الإماراتية سياستها في الأبحاث والدراسات والتي ساهمت في بناء الكوادر والخبرات النووية.

وقام وفد الهيئة الرقابية الإماراتية بزيارة إلى مفاعل الأبحاث النووي منخفض الطاقة، ومن المتوقع أن يساهم المفاعل في دعم التدريب وتنمية الموارد البشرية وتسهيل البحث العلمي وتطوير ونقل التقنية النووية إلى السعودية.

واختتم الطرفان الزيارة بالاتفاق على برنامج تعاون في مجالات تبادل المعرفة؛ بما في ذلك تطوير الإطار الرقابي والترخيص والتفتيش وبناء القدرات والسلامة النووية والأمن النووي والتأهب والاستجابة للطوارئ والبحث والتطوير وغيرها.

وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام لـ الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات: سوف تساهم الزيارة في تعزيز التعاون للالتزام بتقديم مختلف أوجه الدعم والخبرات بين الطرفين.

وأعلن عن الاتفاق على برنامج للتعاون والذي بدأ العام الماضي وسوف يستمر في الأعوام المقبلة.

وبدأ التعاون بين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية والهيئة الرقابية النووية والإشعاعية السعودية في عام 2021 بتنظيم سلسلة من ورش عمل بين الطرفين تغطي مواضيع مثل السلامة النووية والأمن النووي.

وتساهم هذه المشاركة في توسيع نطاق التعاون بين الإمارات والدول المجاورة لها.

يذكر أن دولة الإمارات تصدرت قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى السائحين السعوديين عند السفر للخارج بعد فتح السفر إلى الإمارات والانتهاء من فترة إغلاق السفر التي صاحبت الإجراءات الاحترازية لجائحة كوفيد-19؛ حيث استقبلت دولة الإمارات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي 2021 أكثر من 535 ألف نزيل سعودي في فنادقها، والذين قضوا ما يقرب من 1.7 مليون ليلة في المنشآت الفندقية للدولة.