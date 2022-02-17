رئيس مكافحة الآفات يتابع حالة المحاصيل الشتوية في محافظة القليوبية
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استمرارا لمتابعة الحالة العامة الزراعات الشتوية والتواجد الميداني مع المزراعين تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.
قام أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بالمرور علي المحاصيل الشتوية ومراجعة خطط المكافحة للآفات لمحاصيل الموسم القادم بمحافظة القليوبية وذلك بحضور المسئولين عن المكافحة في المحافظة.
حيث قام بالمرور أيضا على زراعات القمح والفاكهة والنخيل للاطمئنان علي الحالة العامة ووجه مهندسي مكافحة الآفات بالمرور الدوري والتواجد مع المزارعين، بالاضافة إلى المرور على منطقة جنوب الدلتا لمراجعة الاستعدادات لموسم القطن بزيارة معامل تجهيز كبسولات افات القطن بسنديون استعدادا لتوزيعها على المزارعين.