رئيس مكافحة الآفات يتابع حالة المحاصيل الشتوية في محافظة القليوبية

استمرارا لمتابعة الحالة العامة الزراعات الشتوية والتواجد الميداني مع المزراعين تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.



قام أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ‏بالمرور علي المحاصيل الشتوية ومراجعة خطط المكافحة للآفات لمحاصيل الموسم القادم بمحافظة القليوبية وذلك بحضور المسئولين عن المكافحة في المحافظة.



‏حيث قام بالمرور أيضا على زراعات القمح والفاكهة والنخيل للاطمئنان علي الحالة العامة ووجه مهندسي مكافحة الآفات بالمرور الدوري والتواجد مع المزارعين، ‏بالاضافة إلى المرور على منطقة جنوب الدلتا لمراجعة الاستعدادات لموسم القطن بزيارة معامل تجهيز كبسولات افات القطن بسنديون استعدادا لتوزيعها على المزارعين.