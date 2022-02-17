رئيس مكافحة الآفات يتابع حالة المحاصيل الشتوية في محافظة القليوبية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استمرارا لمتابعة الحالة العامة الزراعات الشتوية والتواجد الميداني مع المزراعين تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.

 
 قام  أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ‏بالمرور علي المحاصيل الشتوية ومراجعة خطط المكافحة للآفات لمحاصيل الموسم القادم بمحافظة القليوبية وذلك بحضور المسئولين عن المكافحة في المحافظة. 


 ‏حيث قام بالمرور أيضا على زراعات القمح والفاكهة والنخيل للاطمئنان علي الحالة العامة ووجه مهندسي مكافحة الآفات بالمرور الدوري والتواجد مع المزارعين، ‏بالاضافة إلى المرور على منطقة جنوب الدلتا لمراجعة الاستعدادات لموسم القطن بزيارة معامل تجهيز كبسولات افات القطن بسنديون استعدادا لتوزيعها على المزارعين.

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