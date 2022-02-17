نفط عُمان يخسر 52 سنتًا للبرميل بالعقود الآجلة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الخميس، تراجع سعر نفط عمان تسليم شهر أبريل / نيسان القادم، بواقع 52 سنتًا للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر أبريل / نيسان، تراجع إلى 92.53 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الأربعاء، عند 93.05 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر مايو / أيار المقبل 90.45 دولار للبرميل، بتراجع 62 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 91.07 دولار للبرميل.

وعالميًا، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم مارس / آذار القادم، بحلول الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 1.24 بالمائة؛ ليصل إلى 92.5 دولار للبرميل، رابحًا 1.16 دولار للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت تسليم أبريل / نيسان، بنسبة 1.12 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 93.75 دولار للبرميل، بمكاسب 1.06 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.

 

 

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