دبي: 1.9 مليار دولار إجمالي واردات الأغذية من أمريكا اللاتينية



أظهر تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، أن قيمة واردات الدولة من الأغذية والمنتجات الزراعية من الأسواق اللاتينية بلغت 1.9 مليار دولار في العام 2020، أي ما يشكل 12% من واردات الدولة من الأغذية من الأسواق العالمية في عام 2020 والتي بلغت 15.9 مليار دولار.

وأشار التحليل وفقًا لبيانات من "المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء" والذي أصدرته الغرفة، إلى وجود إمكانات تصدير كبيرة غير مستغلة من المنتجات الغذائية اللاتينية إلى الدولة تقدر سنويًا بنحو 800 مليون دولار، وفقًا لبيان صحفى.

وتتوزع على الماشية ومنتجات الثروة الحيوانية بقيمة تصل إلى 266 مليون دولار، والمشروبات بقيمة 38 مليون دولار، والحبوب بقيمة تصل إلى 27 مليون دولار، والأغذية المعالجة وأعلاف الحيوانات بقيمة تصل إلى 70 مليون دولار.

وشملت منتجات الحيوانات البحرية بقيمة تصل إل 34 مليون دولار، والخضروات بقيمة تصل إلى 113 مليون دولار، والبستنة وأعمال الزراعة بقيمة تصل إلى 257 مليون دولار.

وأظهر التحليل وجود فرص واسعة للتعاون الغذائي والزراعي المشترك، خصوصًا وأن المتوسط السنوي خلال الفترة 2016 – 2020 لصادرات أمريكا اللاتينية ودول حوض الكاريبي من الأغذية والمنتجات الزراعية إلى العالم بلغ 89.2 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 9% من إجمالي الصادرات الغذائية العالمية.