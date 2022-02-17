الذهب يقترب من ذروة 8 أشهر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب الخميس 17 فبراير صوب أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية بينما دفعت تقارير عن إطلاق قذائف في شرق أوكرانيا المستثمرين إلى اختيار المعدن الأصفر كملاذ آمن.

هذا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1876.41 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش ليحوم قرب أعلى مستوياته منذ يونيو حزيران والذي بلغه يوم الثلاثاء عند 1879.48 دولار. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1878.40 دولار.

وعاد الدولار الأميركي للارتفاع بعد تقارير عن الهجوم الذي دفع المستثمرين القلقين من اندلاع حرب أوسع نطاقا إلى البحث عن الملاذات الآمنة.

وتلقى الذهب دعمًا أيضا بعدما ألمح محضر اجتماع الفدرالي الشهر الماضي إلى أن البنك لن يتخذ خطوات كبيرة نحو تشديد السياسة النقدية مثلما كانت تخشى الأسواق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.53 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.7% إلى 1068.57 دولار في أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر، بينما زاد البلاديوم 1.8% إلى 2321.38 دولار.

 

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