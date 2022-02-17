أسعار النفط تتراجع بأكثر من 2% 

الاقتصاد
بوابة الفجر
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هبط النفط بأكثر من 2% في بداية التعاملات الآسيوية الخميس 16 فبراير، بعد أن قالت كل من فرنسا وإيران إن الأطراف على وشك التوصل إلى توافق لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 2.50 دولار بما يعادل 2.7% إلى 91.16 دولارًا للبرميل بعد أن أغلق على ارتفاع 1.7% في الجلسة السابقة، كما انخفض خام برنت 2.43 دولار أو 2.6% إلى 92.38 دولار بعد أن أنهى تعاملات اليوم السابق على ارتفاع 1.6%.

هذا وقد قالت فرنسا الأربعاء 15 فبراير، إن القرار بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 مع القوى العالمية لم يتبق له سوى أيام، وإن الأمر الآن بيد طهران لاتخاذ القرار السياسي، في حين دعت طهران القوى الغربية إلى "الواقعية".

 

 

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