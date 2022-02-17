فاركو يطلب تفعيل عقد شراء محمد صبحى من الزمالك رسميًا

طالب نادي فاركو الوافد الجديد إلى الدوري الممتاز، ببدء اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل بند شراء محمد صبحي حارس مرمى الفريق والمعار من الزمالك في بداية الموسم الحالي بنية الشراء.

فاركو وخدمات محمد صبحي

وأبدى المدير الفني لنادي فاركو مجدي عبد العاطي رغبته في استمرار الحارس الشاب محمد صبحي مع الفريق بعد المستويات القوية التي يقدمها اللاعب على مدار الموسم الحالي، والتي أهلته للمشاركة مع المنتخب الوطني.

تألق محمد صبحي مع فاركو

وتألق محمد صبحي مع فريقه المعار إليه فاركو وشارك مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، وسجل أولى مشاركاته بعد إصابة الشناوي ومحمد أبوجبل أمام المغرب بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

فاركو يدفع 20 مليون للزمالك حال تفعيل الشراء

ومن المقرر أن يدفع فاركو 20 مليون جنيه لنادي الزمالك نظير الاحتفاظ بخدمات اللاعب وتفعيل بند الشراء بعد نهاية فترة الإعارة لمدة موسم وفقا للعقد المبرم بين الناديين.

رأي مدرب فاركو في الحارس

وقال مجدى عبد العاطى، مدرب فاركو إن الفريق واجه صعوبات فى بداية الدورى، وتخطاها من مباراة لمباراة، لافتا أن الفوز على إنبى فى الجولة التاسعة يمنح الفريق دفعة قوية فى المباريات المقبلة.

تجربة فاركو

وأكد مدرب فاركو أن تجارب فيوتشر والبنك الأهلى وفاركو أحدثت طفرة فى الدورى المصري الممتاز تشبه إلى حد كبير إنبى والحرس عندما صعدوا للممتاز في السنوات الماضية وحققوا طفرة كبيرة.

بقاء محمد صبحي مع فاركو

وأعرب مدرب فاركو عن رغبته في بقاء محمد صبحى بالفريق، ما دفعه لطلب تفعيل بند الشراء فى عقده من إدارة الفريق، مؤكدا أن القرار يعود إلى مجلس دارة الفريق الوافد الجديد إلى دوري الأضواء والشهرة.