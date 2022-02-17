المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 14%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ثبت المركزي التركي دون تغيير في فبراير وللشهر الثاني على التوالي، إذ أبقى على سعر الفائدة لليرة التركية خلال أسبوع "ريبو" عند 14%، وسعر فائدة الاقتراض خلال الليلة الماضية عند 12.5%، وسعر فائدة الإقراض التركي أثناء الليلة الماضية عند 15.5%.

هذا وسجل التضخم السنوي في تركيا 48.69% في يناير من 36.08% في ديسمبر، مقابل توقعات عند 46.68%، مدفوعًا بسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة وانخفاض حاد في قيمة الليرة في أواخر العام الماضي.

ويعتبر هذا المعدل هو الأعلى منذ يونيو 2002، إذ بلغ معدل التضخم في تلك الفترة 46.2%.

 

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