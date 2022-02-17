تراجع مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير إلى أدنى مستوى





تراجعت عمليات تسجيل السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي بالنسبة للشهر الأول من العام في يناير هذا العام، مع استمرار نقص أشباه الموصلات في التأثير على المبيعات على مستوى التكتل.



وقالت رابطة المصنعين الأوروبيين اليوم إن مبيعات سيارات الركاب تراجعت بنسبة 6% لتصل إلى 682 ألفا و596 وحدة في يناير، مسجلة انخفاضا تاريخيا جديدا لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي للشهر الأول من العام.



ووفقا للألمانية كانت أوروبا الشرقية من مناطق الازدهار بشكل كبير، حيث سجلت سلوفاكيا ارتفاعا في المبيعات بنسبة 72.6% ورومانيا بنسبة 55.5%.



لكن لم يتمكن العديد من دول أوروبا الغربية من وقف اتجاه التراجع. حيث تم تسجيل تراجع بنحو 20% في تسجيل السيارات الجديدة في إيطاليا وفرنسا.



وخالفت إسبانيا وألمانيا الاتجاه، حيث زاد التسجيل بنسبة 1% و8.5% على الترتيب.

وبالمقارنة مع كبرى شركات تصنيع السيارات، كانت ستيلانتيس من الشركات التي منيت بخسائر. ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، شهدت عمليات تسجيل سيارات بيجو وأوبل وستروين انخفاضا بنسبة 15.1%.