اعرف موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى، يخوض المارد الأحمر مواجهة مهمة، أمام نظيره الهلال الشقيق، ضمن مباريات لجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

ويتساءل عشاق المارد الأحمر عن موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا 2022، والمقرر لها يوم غد الجمعة، الموافق الـ18 من فبراير الجاري.

وترصد بوابة الفجر لمتابعيها الكرام موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا وأبز معلومات اللقاء في السطور التالية:

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا 2022، يوم غد الجمعة في تمام الـ3 عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تاريحخ مواجهات الأهلى والهلال السودانى

ويخوض الأهلي مباراة امام الهلال للمرة التاسعة على مستوى بطولات الأندية الأفريقية، حيث سبق أن تواجه الفريقان 8 مباريات سابقة، فز الأهلى في 3 لقاءات، بينما حقق الهلال انتصارين وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

تشكيل مباراة الأهلي والهلال السوداني

وقرر بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي خوض مباراة الهلال بتشكيله الذى خاض به مواجهة الهلال السعودى فى مباراة تحديد المركز الثالث، بحيث يستمر علي لطفي في حراسة العرين الأحمر، أمامه رباعي الدفاعي محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول وبالوسط حمدي فتحي واليود يانج والسولية، والهجوم عبد القادر ومحمد شريف وطاهر وأفشة.

قائمة مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

واستقر موسيمانى على اختيار 21 لاعبا للسفر إلى السودان ومواجهة الهلال غدا، هم علي لطفي وشوبير وحمزة علاء ثلاثي حراسة المرمى، وفي الدفاع رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، كريم فؤاد علي معلول ومحمود وحيد، وبالوسط عمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وديانج وأفشة والشحات وميكيسوني ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر أحمد عبدالقادر وحسام حسن.

الغائبون عن مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

وغاب عن رحلة السودان ومباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا محمد الشناوى وبدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى وصلاح محسن وبيرسى تاو بسبب الإصابة، فيما يغيب أيمن أشرف للإيقاف بعد الطرد في كأس العالم للأندية فيما استبعاد وليد سليمان لأسباب فنية.