ميناء دمياط يتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال ال 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال مليات التداول.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الخميس - أنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3441 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، وقطار آخر مكون من 25 عربة قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6 آلاف و453 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 144 ألفا و999 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119 ألفا و696 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 53 ألفا و20 طن شملت 7 آلاف و199 طن فوسفات و23 ألفا و400 طن ملح و5850 طن مولاس و498 طن أسمنت و15053 طن يوريا و1020 طن نترات" فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50 ألفا و34 طنا تضمنت "12 ألفا و851 طن قمح و2672 طن مواسير و8083 طن حديد و1700 طن خردة و700 طن خشب زان و500 طن زيت طعام و2271 طن فول و800 طن أبلاكاش و19 ألفا و950 طن ذرة و1839 رأس من الماشية".

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