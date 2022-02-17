952 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 952 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 415 مبايعة بقيمة 755.56 مليون درهم منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 161.3 مليون درهم و369 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 594.26 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 79 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 109 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 183.17 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 80.61 مليون درهم و52 رهن فلل وشقق بقيمة 102.56 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 43 مليون درهم وأخرى في منطقة الورقاء الأولى بقيمة 16 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 13.55 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة محيصنة الاولى بقيمة 967 ألف درهم.