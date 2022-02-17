"أبوظبي للتنمية" يبحث مع وفد اقتصادي غيني تعزيز التعاون المشترك

بحث محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية مع وفد من حكومة جمهورية غينيا كوناكري برئاسة اوسمان دومبويا، مستشار رئيس الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي.

جاء ذلك لدى لقائه دومبويا والوفد المرافق في مقر الصندوق بحضور خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ورحب السويدي بالوفد الغيني وأشاد بعمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة لفتح المجال لتوسيع آفاق التعاون المستقبلي، ومناقشة الفرص التنموية المحتملة التي من شأنها دعم مسيرة التنمية المستدامة في غينيا وتحقيق النمو الاقتصادي في الدولة على المدى البعيد.

من جانبه، أعرب معالي اوسمان دومبويا عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة ولصندوق أبوظبي للتنمية، ودورها في مواصلة تقديم الدعم للمشاريع التنموية للقطاعات ذات الأولوية في غينيا، مشيرًا إلى الدور الريادي للصندوق في تمكين حكومات الدول النامية من تحقيق أجندتها الإنمائية.

وقال "نتطلّع من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع صندوق أبوظبي للتنمية، وبحث مختلف الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تسهم في دعم مختلف القطاعات الحيوية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في غينيا".

ويعود النشاط التنموي لصندوق أبوظبي للتنمية في غينيا إلى عام 1977، حيثُ موّل الصندوق مشاريع تنموية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 441 مليون درهم، وعمل خلال تلك السنوات الماضية على دعم الأجندة الإنمائية لحكومة غينيا ودفع مسيرة التطور المستدام في مختلف المجالات الأساسية، مثل الطاقة، والتنمية المجتمعية وغيرها من المجالات الحيوية. ومن المشاريع المهمة التي مولها الصندوق في غينيا مشروع إنشاء محطتي تامبو 1 وتامبو 2 لتوليد الكهرباء بسعة 60 ميغاواط، ومشروع إنشاء مركز التوزيع الوطني للكهرباء في كوناكري الذي يساهم في رفع كفاءة قطاع الطاقة في المناطق الريفية ودعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية فيها، كما وقّع الصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية مع الحكومة الغينية لتمويل مشروع تطوير تقاطعات وطرق رئيسية في العاصمة كوناكري، بقيمة 95.5 مليون درهم.