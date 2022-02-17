خاما عمان ومربان يواصلان المكاسب ويصعدان لمستويات قياسية

ارتفعت أسعار النفط الخام القياسية للشرق الأوسط يوم الخميس وواصل خام عمان وخام مربان مكاسبهما ليسجلا مستويات قياسية جديدة في حين استقر خام دبي الفوري.

وقال تجار إن العلاوة السعرية لخام برنت فوق سعر خام دبي بلغت 6.48 دولار وهو أعلى مستوى منذ 2013 بارتفاع 37 سنتا عن يوم الأربعاء.

ويُبعد فرق السعر الكبير في أوروبا إمدادات برنت من أوروبا وإفريقيا عن متناول يد المشترين الآسيويين لتقتصر خياراتهم على خامات الشرق الأوسط والخامات الروسية.

ودفع الطلب الكبير على هذه الخامات خام دبي وخام مربان وخام الشاهين القطري إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع في حين ارتفع خام إي.إي.بي.أو وخام سوكول الروسيان إلى أعلى مستوياتهما في عامين.

وذكرت عدة مصادر تجارية أن قطر للطاقة باعت خام الشاهين للتحميل في أبريل نيسان بمتوسط 4.44 دولار فوق سعر خام دبي وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.