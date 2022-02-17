موانئ بورسعيد تتداول 22 سفينة وشحن 6 آلاف طن أسمنت بميناء العريش

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم الخميس، عن استمرار عمليات تصدير الأسمنت الأبيض إلى شمال إفريقيا عبر ميناء العريش البحرى حيث تم استقبال السفينة TAGUS RIVER والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 121 مترا وغاطسها 3.7 متر وذلك لشحن 6 آلاف طن أسمنت أبيض إلى المغرب.

وأشار بيان الهيئة أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة حاويات وبضائع عامة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 5 سفن أخري، وترسو على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات جدد اليوم.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة أخري، وترسو على الأرصفة سفينتي، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات جدد اليوم، كما سجل الميناء خروج سفينتي بضائع عامة وترسو على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة جديدة اليوم.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.