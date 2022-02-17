أمين منطقة الرياض يحضر حفل سفارة اليابان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة اليوم، حفل سفارة اليابان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك بمنزل السفير بحي السفارات في الرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي، وعددًا من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة