جوزيف أبي رميا يطلق "سوا نكون" في عيد الحب

الفجر الفني
جوزيف أبي رميا
جوزيف أبي رميا
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بمناسبة عيد العشاق، أصدر الفنان جوزيف أبي رميا أغنية جديدة له بعنوان "سوا نكون" حيث قدمها على طريقة الراب التي أثبت تميزه فيها.

وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية عبر اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي حيث صوّرت على طريقة الفيديو كليب بعدسة المخرجة كلاريتا أبي راشد لتروي قصة حب بين حبيبين تبلغ النهاية السعيدة وينتصر حبهما.

ويحظى جوزيف أبي رميا بإهتمام ومتابعة كبيرين على قناته عبر موقع يوتيوب وعلى حسابه عبر تطبيق انستغرام، إذ نجح بتقديم ما يجذب الشباب وأبناء جيله بالرغم من أنه لم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره.

جوزيف ابي رميا الفجر الفني الفجر
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