"طرق دبي" تعلن إطلاق النسخة الرابعة من "قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية"

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن إطلاق فعاليات قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية بنسختها الرابعة في 28 فبراير الجاري تحت عنوان "حلول التنقل المبتكرة والمستدامة وبناء مدن الغد" والتي تنظمها الهيئة بالتعاون مع مجلس الأعمال الفرنسي "سي سي آي فرنسا - الإمارات" وتعقد في الجناح الفرنسي بمعرض إكسبو 2020 دبي بحضور معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات وسعادة كزافييه شاتيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة وسعادة ناتالي كنيدي القنصل العام لجمهورية فرنسا بدبي والسيد جيوفروى مارى بنيتيل رئيس مجلس الأعمال الفرنسي "سي سي آي فرنسا-الإمارات" في الإمارات.

وقال إبراهيم الحداد مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: تنعقد قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية هذا العام في الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي وبمشاركة 20 شركة رائدة في مجال التنقل والابتكار..مشيرا إلى أن القمة تعتبر حافزا لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين هيئة الطرق والمواصلات وسي سي آي فرنسا - الإمارات بالإضافة لإتاحة فرص تبادل المعرفة والخبرة وأفضل الممارسات العالمية في النقل والبنية التحتية.

وأضاف الحداد: تجمع هذه القمة الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة الفرنسية من داخل دولة الإمارات وجمهورية فرنسا بالإضافة لمسؤولين ومدراء من الهيئة وستناقش القمة خلال يوم واحد من انعقادها مواضيع عن الابتكار في حلول النقل والتنقل بعد جائحة كوفيد-19 ومستقبل التنقل بالإضافة لموضوع التوقعات المستقبلية للتنقل المستدام.

من جانبه قال أغنيس لوبيز كروز مديرة مجلس الأعمال الفرنسي في إمارة دبي والإمارات الشمالية: يسرنا تنظيم النسخة الرابعة من قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية والتي تركز على موضوع الحلول المبتكرة والمستدامة..متوجها بالشكر لهيئة الطرق والمواصلات على دعمها الكبير ومشاركتها في تنظيم هذا الحدث الذي يعزز التعاون والشراكة بين الكيانات والمؤسسات الإماراتية والفرنسية.

جدير بالذكر أن قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية نموذج يحتذى به في استمرارية التعاون بين القطاعين العام والخاص لمساهمتها في إتاحة فرص متنوعة للاستفادة من التقنيات الذكية وأفضل الممارسات في تعزيز ودعم خدمات النقل والتخطيط للمستقبل وهذا ما يتفق مع استراتيجية طرق دبي في قطاع النقل وأنظمة الطرق.