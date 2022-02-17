غرفه الفجيرة تبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع هونج كونج

بحث سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع منطقة هونج كونج، والفرص المتاحة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في إمارة الفجيرة وهونج كونج.

جاء ذلك خلال لقاء مدير عام الغرفة اليوم مع داميان لي مديرالمكتب الاقتصادي والتجاري لهونج كونج بدبي والممثل الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وذلك عبر تقنية التواصل المرئي.

وأطلع الهنداسي داميان لي على الفرص الاستثمارية المتاحة في الفجيرة والبنى التحتية المتطورة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي على البحار المفتوحة خارج مضيق هرمز، ممَا يسهل الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.

وقال إن الفجيرة توفر فرصًا واعدة للاستثمار في مجال تخزين النفط ومشتقاته والخدمات اللوجستية والسياحة، مشيرا إلى أهمية تبادل زيارات الوفود الاقتصادية وأصحاب الأعمال في الفجيرة وهونج كونج.

وأضاف أن غرفة الفجيرة ترحب بالراغبين في دخول مجال الاستثمار في الإمارة وتقديم التسهيلات المتاحة لهم.

ونوه مدير عام الغرفة بإمكانية تنظيم ملتقى بالتنسيق مع مكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري لتعريف أصحاب الأعمال في إمارة الفجيرة بما تتيحه هونج كونج من فرص استثمارية وتجارية مختلفة.

من جانبه، أكد مدير مكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري حرص بلاده على تعزيز العلاقة ومد جسور التعاون بين الفجيرة وهونج كونج، مشيرًا إلى أن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات وهونج كونج تتيح التسهيلات المشجعة للمستثمرين في الجانبين.

وأكد حرص بلاده على تطوير ودعم علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات بصفة عامة ومع إمارة الفجيرة على وجه الخصوص، لما تتميز به من موقع استراتيجي، وكونها من المناطق الواعدة للاستثمار.

وأوضح أن هونج كونج واحدة من أولى المراكز المالية على مستوى العالم، لافتا إلى أن اقتصادها يعتمد على الخدمات والتجارة الحرة وتتخذها العديد من الشركات التجارية الكبرى في منطقة آسيا مقرًا لها.

وأوضح داميان لي أن المكاتب الاقتصادية والتجارية الخارجية لهونج كونج تتولى مسؤولية تعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية من خلال تعزيز حضورها على مستوى العالم.