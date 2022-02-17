التداولات العقارية في أبوظبي تتجاوز 71 مليار درهم في 2021

أعلنت دائرة البلديات والنقل اليوم عن قيمة التداولات العقارية في إمارة أبوظبي خلال عام 2021، حيث سجلت إجمالي ما قيمته 71.5 مليار درهم للصفقات العقارية، تم تحقيقها من خلال 14.958 معاملة، وشملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن الدائرة تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 7.262 صفقة بيع وشراء لعقارات بما قيمته 18.2 مليار درهم، و7.696 معاملة رهن عقاري بقيمة 53.3 مليار درهم.

وتصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولا بقيمة 4.1 مليار درهم، تلتها جزيرة الريم في المرتبة الثانية بقيمة تداولات بلغت 3.2 مليار درهم واحتلت جزيرة السعديات المرتبة الثالثة بقيمة 2.5 مليار درهم، وجاء مشروع الجرف - حزام الغابات في المرتبة الرابعة بقيمة 1.1 مليار درهم، ومدينة خليفة في المرتبة الخامسة بقيمة 915 مليون درهم.

وأشار سعادة الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل، إلى استمرار النمو المستدام في الأسواق العقارية في إمارة أبوظبي، وقال: سجلت إمارة أبوظبي مؤشرات تداولات عقارية إيجابية خلال العام الماضي مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة بقطاعنا العقاري، ونتطلع من خلال خططنا المستقبلية إلى توفير المزيد من الخدمات المميزة والمبتكرة، إضافة إلى توفير البيانات الدورية والمعلومات التي بلا شك ستعزز الثقة وترفع من جاذبية السوق العقاري في أبوظبي.