الدوري السعودي.. الهلال يكتسح الشباب بخماسية في ظهور "دياز" الأول

جاءت بداية رامون دياز مع الهلال قوية بعد أن انتصر على الشباب بخماسية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم.

الهلال يكتسح الشباب بخماسية في ظهور "دياز" الأول

المهاجم النيجيري أوديون إيجالو لاعب الشباب السابق سجل الهدف الأول عقب مرور 18 دقيقة من المباراة، وأتبعه البيروفي أندري كاريو بالهدف الثاني عقب 7 دقائق فقط.

وبعد مرور نصف ساعة من بداية المباراة هز المالي موسى ماريجا الشباك، وفي الدقيقة 43 أحرز إيجالو هدفه الشخصي الثاني والرابع للهلال، وعاد ماريجا ليحرز الهدف الخامس للزعيم.

ورفع الهلال رصيده إلى 34 مباراة في المركز الرابع مع بقاء 3 مباريات مؤجلة، بينما بقي الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة.