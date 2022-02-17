"كهرباء الشارقة" و"الاستثمار الأجنبي المباشر" يتعاونان لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين

بحثت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال لقائها اليوم وفدا من مكتب الشارقة للإستثمار الأجنبي المباشر سبل تفعيل التعاون لتقديم أفضل الخدمات وتوفير مزيد من المحفزات وإطلاق المبادرات وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتسهيل الإجراءات التي تساهم في دعم البيئة الإستثمارية المتطورة التي تشهدها إمارة الشارقة والتي تشكل فرصًا لجذب الإستثمارات الأجنبية وإستقطاب الشركات من مختلف دول العالم للعمل في الإمارة لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية.

وأكد عبدالله عبدالرحمن الشامسي المدير التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن إمارة الشارقة تتمتع بعدد من المزايا التنافسية لجذب الإسثمارات الإقتصادية في مختلف المجالات ومن أهمها الطاقة والمياه..مشيرًا إلى أن رؤية وإستراتيجية الهيئة تهدف لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وشبكات الغاز الطبيعي للتوسعات الحضارية والإقتصادية وفق أفضل المواصفات وإطلاق العديد من الخدمات الألكترونية والذكية ما يساهم في جذب الإسثمارات الأجنبية وإستقطاب الشركات للعمل في إمارة الشارقة.

وأوضح أن الهيئة تحرص على التنسيق المستمر والتواصل مع الدوائر والهيئات لمتابعة الوضع الإقتصادي بإمارة الشارقة والتقييم المستمر وتوفير الحوافز التي تشجع المستثمرين على إقامة المشروعات التنموية والإقتصادية الطموحة..مثمنا جهود مكتب الشارقة للإستثمار الأجنبي في التنسيق والتواصل مع مختلف دول العالم للتعريف بالفرص الواسعة التي يتيحها إقتصاد إمارة الشارقة المتنوع لضمان توفير بيئة داعمة للإقتصاد بما يتماشى مع أفضل الممارسات.

من جانبه أوضح محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للإستثمار الأجنبي المباشر أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة من المؤسسات المهمة التي لها دور كبير وفعال في دعم القطاعات الإسثمارية وتوفير مناخ وبيئة عمل جاذبة للاستثمارات.

وأوضح أن مكتب الشارقة للإستثمار الأجنبي المباشر يعمل بالتعاون مع كافة الجهات لتوفير المحفزات والبرامج وتنفيذ الأفكار التي تسهل إجراءات تأسيس الأعمال على المستثمرين وإنجاز معاملاتهم بزمن قياسي وذلك بالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات الحكومية مما يساهم في جذب الاسثمارات الأجنبية.