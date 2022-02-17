"جوائز جلفود للحد من الهدر الغذائي" تكرم صناع التغيير الهادف في قطاع الأغذية والمشروبات

انطلقت مسابقة جوائز جلفود للحد من الهدر الغذائي بنسختها الافتتاحية اليوم خلال معرض "جلفود 2022" - أكبر حدث سنوي متخصص في مجال توريد الأغذية والمشروبات في العالم - لتكريم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات المتنامية في القطاع انسجاما مع رسالة المعرض التي تركز هذا العام على الاستدامة.

وتشجّع الجوائز مساعي الجهات الفاعلة في الحد من الهدر الغذائي تماشيًا مع أهداف جلفود بتعزيز الوعي وتحفيز الخطوات الجديّة في هذا المجال بما في ذلك قادة قطاع الضيافة العالمي والمدارس ومبادرات التغيير المحلية حيث أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة "ف أو " التابعة للأمم المتحدة بأن ثلث كمية الأغذية التي يتم إنتاجها في العالم أي ما يقارب 1.3 مليار طن يتم هدرها سنويًا.

وجاءت شركة إيروجو التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها في مقدمة الشركات التي حظيت بإشادة لجنة التحكيم حيث تطرح منظورًا جديدًا حول الخضار والفواكه غير مثالية الشكل باعتبارها منتجاتٍ صالحةٍ للاستهلاك حيث فازت عن فئة صنّاع التغيير في الحد من الهدر الغذائي بفضل أساليبها السريعة والفعالة في استعادة المحاصيل المهملة من قبل المنتجين وتوفيرها للعملاء بأسعار مخفّضة.

وقال دانيال سولومون مؤسس شركة إيروجو: نتشرف وفريقي بالفوز بهذه الجائزة خاصةً مع النظر إلى حجم المشاركة التي شهدها معرض جلفود هذا العام، ويسرنا أن نرى الجهات العارضة من مختلف أنحاء العالم تجتمع تحت مظلة واحدة لمناقشة الأغذية المستدامة والسبل الممكنة لاتخاذ خطوات فاعلة وترسيخ ثقافة الحد من الهدر الغذائي في المجتمع ولا سيما مسألة استعادة المحاصيل المُهملة لأنها قضية اجتماعية هادفة.

كما فازت مدرسة أربور في دبي بجائزة التعاون المجتمعي لتفانيها في تعزيز نمط الحياة المستدام في المجتمع إذ تتبنى المدرسة رؤية مستقبلية تقدم من خلالها مجموعة متنوعة من البرامج المجتمعية للأطفال وأولياء الأمور على مدار العام مع التركيز على تعزيز معارف الطلبة وترسيخ الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة واستدامة الأغذية.. ويشمل برنامج الدروس مواضيع مختلفة وهادفة من حفظ الأغذية بالمحلول الملحي والتخمير إلى أساسيات الطهي النباتي وإعادة التدوير ودورة البذور.

أما جائزة التوجهات المتنامية فكانت من نصيب شركة هيلتون العاملة في قطاع الضيافة مع محفظة تضم أكثر من 6 آلاف و100 فندق في مختلف أنحاء العالم وذلك تكريمًا لخطة السفر الهادف 2030 التي أعلنت عنها مؤخرًا بهدف الحد من المخلفات الناجمة عن عمليات منشآتها إلى النصف وتقليل النفايات التي يتم إرسالها إلى المكبّات بنسبة 50 %.

وقال الشيف التنفيذي في هيلتون أحمد قاصدي: نفخر بأن المبادرات التي أطلقناها في السوق قد تركت بصمة لافتة في قطاع الضيافة في دولة الإمارات حيث أطلقنا برنامج السفر الهادف الذي يضمن توفير منتجات مستدامة بالكامل لجميع النزلاء كما وقعنا مؤخرًا اتفاقية تعاون مع شركة فريش أون تيبل لتوريد 19 منتجًا حصريًا من المزارع المحلية..

ويشرفنا الفوز بهذه الجائزة المميزة بالنيابة عن جميع الطهاة وفريق الإدارة في مجموعة هيلتون التي لطالما دعمت الجهود الرامية إلى الحد من الهدر الغذائي وممارسة الاستدامة في عملياتها.

وذهبت جائزة المبادرة الأكثر تأثيرًا إلى مشروع محار دبي وهو مبادرة مشتركة بين رجل الأعمال الإماراتي فادي أبو غالي وشركة ذا مين نيو إنجلاند براسيري ومدرسة أربور ومجموعة الإمارات للبيئة البحرية.

ويسعى المشروع إلى إعادة تأهيل المنظومة البيئية للشعاب الطبيعية على امتداد ساحل دبي إذ يتم التبرع بأصداف المحار المهملة في منافذ الشركة الثلاثة لمدرسة أربور حيث يتولى الأطفال وعائلاتهم وكادر المدرسة تحويل الأصداف إلى شعاب مرجانية طبيعية في محمية مجموعة الإمارات للبيئة البحرية قرب غنتوت.

كما تم اختيار عمر شهاب المدير العام لمطعم بوكا بطلًا للحد من الهدر الغذائي لالتزامه العميق بالاستدامة حيث تولى إطلاق العديد من المشاريع المبتكرة من موقعه كمدير لأفضل مطعم مستدام في المنطقة بما في ذلك إعادة تدوير القوارير الزجاجية والفلين والحفاظ على زيت الطهي لتحويله إلى وقود حيوي والتعاون مع الفنانين المحليين لابداع قطع فنية فريدة من مواد محلية بالتعاون مع مركز جميل للفنون.

وتم تكريم الفائزين من خلال زرع أشجار غاف باسمهم في صحراء جبل علي تماشيًا مع الرسالة التي تتبناها جوائز جلفود للحد من الهدر الغذائي.

وفيما يختتم جلفود 2022 فعاليات الدورة الـ 27.. تستعد قمة مستقبل الغذاء والمعرض العالمي للتقنيات الزراعية والابتكار للانطلاق بنسختها الافتتاحية اعتبارًا من 23 وحتى 24 فبراير في مركز دبي للمعارض.