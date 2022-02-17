أثنى عادل مصطفى نجم الأهلي السابق على بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد تصريحاته قبل مباراة الهلال السوداني في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة إلى موسيماني



قال عادل مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "موسيماني يجدد دوافع لاعبي الأهلي بتصريحاته، خاصة بعد حصد الأهلي للميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية"



أضاف: "تصريحات موسيماني منطقية، وأعتقد أن موسيماني يجب أن يبني على ما قدمه في كأس العالم للأندية، والاستفادة لتحقيق نتائج مميزة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم"



وختم حديثه قائلا: "علي لطفي خلال الفترة الماضية تعرض لبعض الانتقادات ورغم ذلك خاض مباريات صعبة، وقدم مستوى فني مميزا، ثم عاد محمد الشناوي، ولا بد أن نتعامل مع علي لطفي بشكل عقلاني"

