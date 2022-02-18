"التضامن" تجهز ٢٥٠ عروسا من خلال جمعية صلاح الدين بالفيوم

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي رعاية احتفاليه تجهيز 250 عروس في محافظه الفيوم، تسلمها جمعية صلاح الدين بالفيوم، خلال فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في شهر مارس 2022، وذلك وفقا للقرار رقم ٦٧٥ الصادر بتاريخ ٨ فبراير ٢٠٢٢.

يأتي ذلك في إطار سعي الدولة المصرية للقضاء على الفقر، وتزامنًا مع مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر فقرًا.

يذكر أن جمعية صلاح الدين هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني، التي تنشط في العمل الخيري داخل محافظة الفيوم، من خلال فروعها المنتشرة داخل كل مراكز المحافظة، تحت قياده الحاج محسن ربيع، والدكتور محمد رجب.

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