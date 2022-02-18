أسعار اللحوم اليوم الجمعة 18-2-2022 في الأسواق

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة، حيث سجلت أسعار اللحوم الكندوز 155-165 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجلت أسعار اللحوم الجملي بين 100- 160 جنيها.

 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. السيسي يؤكد لقيس سعيد حرص مصر على دفع العلاقات بين البلدين

تعرف على موعد مباراة الزمالك وساجرادا اسبيرانسا fدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي 2022

عمّار حمدي يُجري جراحة الرباط الصليبي الأحد المقبل

عاجل.. النصر السعودي ينهي اتفاقه مع نجم الزمالك ومنتخب مصر

موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني

اليوم.. متخب السويس يواجه بورفؤاد في مواجهة هامة