40.7 مليون دولار صادرات مصر من الفاكهة خلال نوفمبر الماضي

حققت الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة ارتفاعا كبيرا خلال شهر نوفمبر الماضى، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الفواكه الطازجة نحو 40.7 مليون دولار، ارتفاعا من 27.1 مليون دولار فى شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 13.6 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 50.2%.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن صادرات مصر من الفواكه الطازجة كانت ضمن قائمة السلع المصرية التى ارتفعت صادراتها فى شهر نوفمبر، والتى تضمنت الملابس الجاهزة بقيمة بلغت 176.9 مليون دولار فى شهر نوفمبر الماضى، مقابل 134.5 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 31.5%، يليها الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 156.5 مليون دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 103 ملايين دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 51.9%.

وشملت القائمة كلا من صادرات الأسمدة وبلغت قيمتها نحو 149.1 مليون دولار فى نوفمبر الماضى، بينما كانت 81.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 83.3%، وبلغت قيمة الصادرات من أصناف أخرى جاهزة من مواد نسجية نحو 88.6 مليون دولار، مقابل 20.5 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 332.7%.

وسجلت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 4.48 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 2.48 مليار دولار في شهر نوفمبر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 80.6%.