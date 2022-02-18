سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 18-2-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

واصل سعر الريال السعودى استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 18-2-2022، بالبنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى في  البنوك كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.18  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.16  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.08  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

يوفنتوس يحصن نجمه من برشلونة

8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال القمة الأوروبية الإفريقية

قرار مهم من وزير التعليم العالي بشأن الجامعات الخاصة

عاجل.. روسيا تعلن انسحاب قواتها ومعداتها من حدود أوكرانيا

نجم برشلونة يستقر على الرحيل في يونيو المقبل

تعرف على سر تعديل مواعيد مباريات الدوري وكأس مصر

نجلاء بدر تعلق على مهاجمي بدلة رقص هند صبري في "البحث عن علا"

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 18-2-2022 بالبنوك