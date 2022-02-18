يبحث عشاق المارد الأحمر عن موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى، التي تُلعب في الخرطوم اليوم الجمعة، الموافق الـ18 من فبراير 2022، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى اليوم الجمعة فى دورى أبطال إفريقيا

ونرصد لقرائنا ومتابعينا الكرام عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم بالسطور التالية:

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

يخوض الأهلى مباراة مهمة أمام الهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا 2022، اليوم الجمعة في تمام الـ3 عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مواجهات الأهلى والهلال السودانى

ولعب الأهلي أمام الهلال 8 مباريات على مستوى بطولات الأندية الأفريقية، فاز الأهلى خلالها في 3 لقاءات، بينما حقق الهلال انتصارين وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

تشكيل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم

وقرر بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي خوض مباراة الهلال بتشكيله الذى خاض به مواجهة الهلال السعودى فى مباراة تحديد المركز الثالث، بحيث يستمر علي لطفي في حراسة العرين الأحمر، أمامه رباعي الدفاعي محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول وبالوسط حمدي فتحي واليود يانج والسولية، والهجوم عبد القادر ومحمد شريف وطاهر وأفشة.

قائمة مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

واستقر موسيمانى على اختيار 21 لاعبا للسفر إلى السودان ومواجهة الهلال غدا، هم علي لطفي وشوبير وحمزة علاء ثلاثي حراسة المرمى، وفي الدفاع رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، كريم فؤاد علي معلول ومحمود وحيد، وبالوسط عمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وديانج وأفشة والشحات وميكيسوني ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر أحمد عبدالقادر وحسام حسن.

الغائبون عن مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

وشهدت بعثة الأهلي التي سافرت السودان لخوض مباراة الهلال السوداني، غياب محمد الشناوى وبدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى وصلاح محسن وبيرسى تاو بسبب الإصابة، فيما يغيب أيمن أشرف للإيقاف بعد الطرد في كأس العالم للأندية فيما استبعاد وليد سليمان لأسباب فنية