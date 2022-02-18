حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 18-2-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 18-22022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام الثلاثة المقبلة، محذرة من سقوط أمطار رعدية تصل إلى حد السيول، وتقل درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد انخفاضا من الغد، وتبدأ حالة عدم الاستقرار اعتبارًا من مساء اليوم الجمعة، ويسود طقس شديد البرودة ليلًا ويتكون الصقيع ببعض المناطق، بينما يستقر الجو اعتبارًا من الإثنين المقبل.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة تشهد نشاطا للرياح على الإسكندرية وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، مع سقوط أمطار متنوعة في شدتها على مختلف مدن ومحافظات الجمهورية.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقع الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة طقسا معتدلًا نهارًا على القاهرة وشمال الصعيد وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ويميل للبرودة على الإسكندرية وباقي السواحل الشمالية الغربية.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

ولفتت الهيئة أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تكون دافئة على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، ويكون الطقس باردا ليلًا على جميع أنحاء مصر، وتصل البرودة لحد الصقيع في كاترين ونخل والمنيا وأسيوط والوادي الجديد.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأضافت الأرصاد في بيانها حول حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج خلال حالة الطقس غدًا الجمعة بين متر ومتر ونصف، ويكون اتجاه الرياح بين الشمالي الشرقى والشمالي الغربي، وتكون حالة البحر الأحمر خلال توقعات طقس الجمعة معتدلة أيضًا، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وشهدت حالة الطقس ودرجات الحرارة استقرار ملحوظا خلال الأيام القليلة النماضية بعد حالة من الاضطراب شهدتها البلاد، من سقوط بعض الأمطار على مدن ومحافظات إلى جانب الثلوج التي ضربت بعض المدن.