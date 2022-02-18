إزالة وإيقاف 8 حالات بناء دون ترخيص بقنا

أزالت الوحدة المحلية بمركز ومدينة قنا برئاسة أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، وحسين الزمقان نائب رئيس مجلس المدينة، اليوم، 3 حالات بناء عشوائي دون ترخيص بجزيرة دندرة وعزبة يوسف والترامسة التابعة لقروي دندرة، كما أوقفت أيضًا أعمال بناء دون ترخيص على شكل صبة خرسانة بشارع مصنع المكرونة شرق مدينة قنا.

ويذكر أن حي السيد شماَل برئاسة محمد علي رئيس الحي، قد أزال حالة بناء دون ترخيص، مساء أمس، بمساحة 150 متر تقريبًا، بشارع العصارة المتفرع من شارع قنا - سفاجا الصحروي.

كما تناشد الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا المواطنين بعدم البناء دون ترخيص وبشكل عشوائي والتعدي على أراضي أملاك الدولة أو الرقعة الزراعية، وذلك حفاظًا على الأراضي الزراعية ومنع انتشار العشوائيات، واحترامًا لسلطة القانون وحفاظًا على حق الشعب.