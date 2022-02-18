أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-2-2022 فى مصر

أسعار الذهب تشهد اضطرابا ملحوظا في السوق المحلية والعالمية، وسط توقعات بانخفاض حذر نتتيجة انخفاض أسعار الذهب عالميا اكثر من 10 دولارات بعد الإعلان عن قمة روسية أمريكية مرتقبة.

أسعار الذهب اليوم

وتخطت أسعار الذهبصباح اليوم الجمعة، في الأسواق العالمية حاجز الـ1900 دولار في أعلى مستوى لها منذ 8 أشهر، بفعل اتهامات متبادلة من أوكرانيا لروسيا والمتمردين الأوكرانيين التابعين لروسيا باطلاق نيران.

أسعار الذهب اليوم في مصر وعالميا

وسجلت أسعار الذهب في مصر بشكل لافت وغير مسبوق منذ أكثر من نحو 8 شهور تماشيًا مع سعر الذهب العالمي خلال أمس الخميس، مع توقعات بعقد لقاء القمة الروسي الأمريكي والذي سيؤدي إلى إنخفاض أسعار الذهب عالميا حتى نهايات الأسبوع المقبل.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 فبراير 2022

وسجلت أسعار الذهب في مصر انخفاضا صباح اليوم الجمعة متأثرة بالانخفاض العالمي بعد تحديد موعد لقاء القمة بين روسيا وأمريكا، وسط مؤشرات عن احتمالية نشوب صراع سياسي قد يتطور.

وتستعرض بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم في مصر بالسطور التالية:

أسعار الذهب في مصر عيار 24

بلغت أسعار الذهب في مصر عيار 24 صباح اليوم الجمعة 948 جنيهًا، وكان السعر السائد قبل أخبار القمة الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا 950 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 في مصر صباح اليوم الجمعة 829 جنيهًا، وكان السعر السائد قبل أخبار القمة الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا 831 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18

وحققت أسعار الذهب عيار 18 في مصر صباح اليوم 710 جنيهًا، وكان السعر السائد قبل أخبار القمة الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا 712 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا

وسجلت أسعار الذهب عالميًا صباح اليوم انخفاضا بفعل الإعلان عن القمة الأمريكية الروسية بعد أن تجاوزت أسعار الذهب مستوي 1900 دولار، وهو أعلي مستوي لها منذ 8 شهور.