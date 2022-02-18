إزالة 35 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة

شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الاراضي الزراعية وردع المخالفين.

وقد قامت محافظة الجيزة بإزالة ٣٥ حاله بناء مخالف وتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحي الوراق ومراكز ومدن العياط ومنشاة القناطر وأبو النمرس.

حيث قام مركز ومدينة العياط بإزالة عدد ٦ حالات تعد بالبناء على أرض ولاية الصرف على مساحة ٢٤٠ مترا.

كما قام حي الوراق بتنفيذ عدد ١٩ قرار إزالة لتعديات علي أملاك الدولة بمناطق جزيرة محمد وطناش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة ابو النمرس تم إزالة ٣ حالات بناء مخالف شملت إزالة أعمال بناء الدور الأول على مساحة ٩٠ مترا بالإضافة إلى إزالة أعمال بناء أعمده وحوائط على مساحة حوالي١٢٠ مترا وذلك بناحية عزبة هدى شعراوي ترسا بمنيل شيحه كما تم إزالة مخالفه بناء دور بعقار بشارع العرب بنزلة الأشطر.

وقام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة مخالفة بناء بقرية عبدالصمد بمساحه ٢٠٠ متر بمنطقة حوض الجنينه البحرى وأخرى بمساحة ٤٠ مترا بمنطقة وردان تعدي علي أراضي زراعية بالإضافة إلى إزالة ٣ حالات بناء مخالف علي أراضي زراعية بمنطقة جزاية بقرية نكلا وإزالة مخالفه في المهد بقرية الأخصاص علي مساحه ٨٠ مترا وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.