النفط يتكبد خسارة أسبوعية مع ترقب نتائج الاتفاق النووي الإيراني





واصلت أسعار النفط خسائرها الجمعة 15 فبراير متجهةً نحو انخفاض أسبوعي، إذ طغى احتمال زيادة صادرات النفط الإيرانية على المخاوف من تعطل محتمل للإمدادات جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.44 دولار أو 2.6% إلى 90.53 دولارًا للبرميل، بعد أن أنهى تعاملات اليوم السابق على انخفاض 1.9%، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.39 دولارًا بما يعادل 2.6% إلى 89.37 دولار للبرميل بعد أن أغلق منخفضا 2% في الجلسة السابقة.

هذا ووصل كلا العقدين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما منذ سبتمبر 2014 لكن احتمال تخفيف العقوبات النفطية على إيران وضع الأسعار في مسارها نحو أول انخفاض أسبوعي في 9 أسابيع.

ويقول محللون إن هناك فرصة ضئيلة لعودة الخام الإيراني إلى السوق في المستقبل القريب لتخفيف شح المعروض حاليًا.