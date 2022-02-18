الأسهم الأوروبية تصعد اليوم الجمعة



صعدت الأسهم الأوروبية الجمعة 18 فبراير مدعومة بنتائج أرباح قوية للشركات واحتمال خفض التصعيد بين واشنطن وموسكو فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

وارتفع المؤشر STOXX600 الأوروبي 0.2%، إذ فاقت مكاسب أسهم شركات السيارات والتعدين خسائر قطاع التكنولوجيا، كما صعد سهم رينو 3.6% مع تحول شركة صناعة السيارات الفرنسية إلى الربحية في 2021 وقولها إنها تعتزم رد مساعدة قدمتها لها الدولة خلال فترة كورونا قبل الموعد المقرر.

هذا وقفز سهم Oreon الفنلندية للصناعات الدوائية 23.4% ليتصدر المكاسب على المؤشر STOXX600 في أعقاب نتائج تجارب إيجابية لدواء ابتكرته لعلاج سرطان البروستاتا.

كما هوى سهم مجموعة Hermes للسلع الفاخرة 5.8% بعدما جاء نمو مبيعات الشركة أقل قليلا من توقعات السوق في الربع الأخير من العام.

وتراجع سهم شركة كهرباء فرنسا EDF بـ 4.6% بعد إعلانها إصدار حقوق قالت إنه سيجمع نحو 2.5 مليار يورو أي ما يعادل 2.84 ملياردولار.



