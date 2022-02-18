مؤشر نيكي الياباني يسجل خسائر طفيفة خلال تعاملات اليوم



واصل المؤشر Nikkei تعويض خسائره الجمعة 18 فبراير، بعدما استمد المستثمرون قدرًا من الطمأنينة من أنباء اجتماع وزير الخارجية الأميركي ونظيره الروسي الأسبوع المقبل، مما يشير إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا غير وشيك. هذا وأنهى Nikkei الجمعة منخفضًا 0.41% ليسجل 27122.07 نقطة بعد تراجعه بما يصل 1.62% في الجلسة الصباحية.

وتراجع المؤشر Topix الأوسع نطاقا 0.36% إلى 1924.31 نقطة بعد انخفاض بنسبة 1.33% خلال الجلسة، كما كانت الأسهم المرتبطة بالنمو الأكثر تراجعًا، مع هبوط أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية إذ نزل سهم طوكيو إلكترون 2.42%، بالإضافة إلى انخفاض سهم أدفانتست 2.05%.

هذا وكان قطاع الطاقة الأسوأ أداءًا على المؤشر Nikkei حيث تراجع 2.26%، مع انخفاض أسعار النفط، إضافةً لتراجع مؤشر القطاع المالي 0.99%. وبالنسبة للأسهم الرابحة كانت أسهم شركات الشحن ضمن الأفضل أداءًا، مع تسجيل أسهم ميتسوي أوإس كيه لاينز وكاواساكي كيسن كايشاونيبون يوسن الأعلى زيادة على المؤشر نيكي من حيث النقاط المئوية، مع صعود سهم مجموعة سوفت بنك 1.31%.