انتهاء تعقيم وتطهير المدارس استعدادا لاستئناف الدراسة بالبحيرة (صور)
أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، استعداداتها لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثانى للعام الحالى ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ والتى تنطلق غدا السبت وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية باستمرار المرور الدوري على المدارس للوقوف على مدى استعدادها والتأكيد على انتهاء جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس من نوافذ ودورات مياة وكهرباء وأسوار وبوابات والتأكد من جاهزية المباني للدراسة من إنتهاء كافة أعمال الصيانة اللازمة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتعقيم التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والعاملين.
وشدد محافظ البحيرة، على إزالة أي إشغالات بجوار المدارس، ومراجعة أسلاك وأعمدة الإنارة مع التاكيد على تواجد الزائرات الصحيات بالمدارس، ومتابعة الإلتزام بحضور الطلاب والتلاميذ وهيئة التدريس طابور الصباح وتحية العلم وتحقيق الانضباط الإداري بالمدارس والإلتزام بمواعيد الحضور والانصراف الرسمية.