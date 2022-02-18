جائزة مصر للتميز الحكومى تدشن منصة الإلكترونية





أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومى عن تدشين منصتها الإلكترونية، والتي تقدم كل أوجه الدعم في عملية التدريب والتوعية، من خلال توفير حزمة من البرامج والفيديوهات الإرشادية التي تقدم من خلال نخبة من الخبراء المتخصصين بهدف نقل المعرفة فيما يخص الجائزة والتعرف علي معايير التميز العالمية، ولتعميق ثقافة التميز والابتكار المؤسسى والفردى.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المنصة الإلكترونية للجائزة تعد بمثابة منارة التميز الحكومي بالجهاز الإدارى للدولة، والتى يمكن من خلالها لأى جهة أو فرد التعرف على كل المعلومات المتعلقة بالجائزة.



وأضافت السعيد أن الجائزة تسعى لتطبيق نظام إداري يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في إرساء قواعد راسخة لدعم رحلة التطوير والتحسين المستمر، للارتقاء بمستويات الآداء، وسعيًا لتحقيق أهداف الجائزة الاستراتيجية، ولتصبح نموذجًا يحتذى به على صعيد الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال التميز الحكومى.



من جانبه، أشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي إلى أن المنصة الإلكترونية تأتي تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي وحرصًا من إدارة الجائزة على دعم جهود الدولة لنشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في الأداء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في قطاعات الدولة خلال رحلتها نحو التميز الحكومي، وذلك من أجل تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.





