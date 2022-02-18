13.3 تريليون دولار قيمة الأصول الاستثمارية البديلة بنهاية 2021

بلغت القيمة الإجمالية للأصول الاستثمارية البديلة على مستوى العالم بنهاية العام الماضي 13.3 تريليون دولار، حسب ما نقلته "بلومبيرج" عن شركة الأبحاث الاقتصادية بريكين، وسط توقعات بوصولها إلى 23 تريليون دولار خلال أربعة أعوام.



وتشمل الاستثمارت البديلة، رأس المال المخاطر، والأسهم الخاصة، وصناديق التحوط، وصناديق الاستثمار العقاري والسلع، فضلا عن الأصول الحقيقية مثل المعادن النفيسة والنقود المعدنية النادرة واللوحات الفنية.



ويستهدف بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب ومقره مدينة نيويورك، حاليا، جمع استثمارات بديلة بقيمة 225 مليار دولار وليس 150 مليار دولار كما يستهدف من قبل.



ورفع البنك مستهدفاته للأموال التي يسعى إلى جمعها من المستثمرين في قطاعي إدارة الأصول وإدارة الثروات، مدفوعا جزئيا بالنمو القوي في رؤوس الأموال التي يتم تخصيصها لاستراتيجيات الاستثمار البديل.



وأعاد البنك التأكيد على أهدافه متوسطة المدى بالنسبة إلى العائد على الاستثمار على مستوى قطاعاته ليراوح بين 14 و16 في المائة سنويا، والعائد على حقوق الملكية الملموسة ليراوح بين 15 و17 في المائة، وهي أرقام أكثر تحديدا مقارنة بما أعلن في وقت سابق، عندما قال البنك إنه يستهدف تحقيق عائد يدور حول 15 في المائة.



وقال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي للبنك، إن البنك يتوقع الآن وصول صافي التدفقات الاستثمارية التقليدية طويلة المدى لديه خلال الفترة من 2020 حتى نهاية 2024 إلى 350 مليار دولار.

وفي سياق متصل بالاقتصاد العالمي، قال محامو الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وشركة السي

ارات الكهربائية تسلا التي يمتلك أغلب أسهمها ويرأسها، أمام إحدى المحاكم، إن هيئة الأوراق المالية الأمريكية تستهدف ماسك وتسلا، ولم تدفع لمساهمي تسلا مبلغ 40 مليون دولار كانت الهيئة حصلت عليها في إطار تسوية دعوى قضائية ضد ماسك بسبب تغريداته في 2018.



ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن فريق الدفاع عن ماسك القول، إن هيئة الأوراق المالية "يبدو أنها تستهدف السيد ماسك وتسلا" لأنه ما زال ينتقد الحكومة بقوة، وتحاول الهيئة "فرض قيود" على حديثه بتحقيقات "لا تنتهي، ولا أساس لها".



وأثار القاضي الاتحادي الذي ينظر القضية تساؤلات عن موقف قيمة التسوية السابقة البالغة 40 مليون دولار من خلال البيانات المحاسبية التي كان طلبها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

كانت تسلا تلقت في وقت سابق هذا الشهر استدعاء جديدا من هيئة الأوراق المالية الأمريكية للتحقيق بشأن التغريدة التي بثها مؤسس ورئيس الشركة إيلون ماسك في 2018 عن اعتزامه شطب سهم الشركة من البورصة.



وأصدرت هيئة الأوراق المالية استدعاء في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث طلبت معلومات عن عمليات الحوكمة داخل تسلا ومدى التزامها بشروط التسوية التي توصل إليها الجانبان في أيلول (سبتمبر) 2018، حسب ما ذكرته تسلا في بيان موجه إلى البورصة.



وكانت تسلا وافقت في إطار هذه التسوية على وضع ضوابط لمراقبة بيانات ماسك، بما في ذلك تغريداته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بعد أن اتهمته هيئة الأوراق المالية بالتلاعب بسهم الشركة عندما قال إنه جمع الأموال اللازمة لشراء أسهم الشركة المطروحة للتداول في البورصة من أجل تحويلها إلى شركة خاصة.



وفي شأن متصل بالشركة، قالت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة أمس إنها فتحت تحقيقا رسميا بشأن 461 ألف سيارة من إنتاج شركة تسلا بعد بلاغات عن عمل المكابح بشكل مفاجئ وغير متوقع مرتبط بنظام القيادة الآلية.



ويغطي التقييم الأولي سيارات تسلا المنتجة بين 2021 و2022 من طراز "3" وطراز "واي" في الولايات المتحدة بعد تلقي الإدارة 354 شكوى بشأن هذه المشكلة خلال الأشهر التسعة الماضية.

وقالت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة إن السيارات المشمولة بالتقرير لديها نظام متقدم لمساعدة السائق، تسميه تسلا القيادة الآلية، يسمح لها باستخدام الكوابح والتوجه تلقائيا داخل الحارت المرورية.



وذكرت الإدارة، "ذكر مقدمو الشكاوى أن التباطؤ السريع يمكن أن يحدث دون سابق إنذار، وبشكل عشوائي، وفي كثير من الأحيان بشكل متكرر في دورة القيادة الواحدة".

