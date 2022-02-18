تراجع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 6 %

تراجعت عمليات تسجيل السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي بالنسبة إلى الشهر الأول من العام في كانون الثاني (يناير) هذا العام، مع استمرار نقص أشباه الموصلات في التأثير في المبيعات على مستوى التكتل.



وقالت رابطة المصنعين الأوروبيين في تصريحات أمس، "إن مبيعات سيارات الركاب تراجعت 6 في المائة، لتصل إلى 682 ألفا و596 وحدة في كانون الثاني (يناير)، مسجلة انخفاضا تاريخيا جديدا لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي للشهر الأول من العام.



وكانت أوروبا الشرقية من مناطق الازدهار بشكل كبير، حيث سجلت سلوفاكيا ارتفاعا في المبيعات 72.6 في المائة، ورومانيا 55.5 في المائة، وفقا لـ "الألمانية".



لكن لم يتمكن عديد من دول أوروبا الغربية من وقف اتجاه التراجع. حيث تم تسجيل تراجع بنحو 20 في المائة، في تسجيل السيارات الجديدة في إيطاليا وفرنسا.



وخالفت إسبانيا وألمانيا الاتجاه، حيث زاد التسجيل 1 في المائة، و8.5 في المائة، على الترتيب.

ومقارنة بكبرى شركات تصنيع السيارات، كانت "ستيلانتيس" من الشركات التي منيت بخسائر، ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، شهدت عمليات تسجيل سيارات بيجو وأوبل وستروين انخفاضا15.1 في المائة.



إلى ذلك، قررت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية رولز رويس تطوير تصميم شعارها الأيقوني المعروف باسم سبريت أوف إكستازي لتقليل مقاومة الهواء بما يتناسب مع مستقبل العلامة التجارية في عصر السيارات الكهربائية.



ويعد شكل التمثال سبريت أوف إكستازي المألوف على أغطية سيارات رولز رويس على مدى أكثر من مائة عام والنسخة الجديدة تفسيرا أكثر ديناميكية للتصميم الجديد. كما انخفض معامل السحب في التصميم الجديد لكي تصبح السيارة الكهربائية الأولى التي تحمل علامة رولز رويس أكثر اندفاعا على الطريق، وكان الشعار الأصلي عبارة عن تمثال واقف على قدميه بساقين مع ميل عند الخصر.

وقالت "رولز رويس" في بيان لها "الآن، هذا التمثال هو رمز حقيقي للسرعة، ويستعد للانطلاق مع الريح، حيث إن ساقا واحدة إلى الأمام، مع جسده منخفض، وعيناه تتجهان نحو الأمام بفارغ الصبر".

ذكر أن التماثيل أو الرموز الصغيرة التي كانت توضع على مقدمة السيارات أصبحت نادرة الآن، حتى إن أغلب الطرز الجديدة من السيارة الفارهة "مرسيدس" لم تعد تضع النجمة الثلاثية الشهيرة للشركة الألمانية فوق مقدمة الغطاء الأمامي للسيارة.



كما تخلت "جاجوار" في 2005 عن تمثال القط الذي يقفز لأسباب تتعلق بالسلامة والأمان. في الوقت نفسه لم تكشف شركة رولز رويس عما إذا كان التصميم الجديد للتمثال سيراعي سلامة المشاة وسائقي الدراجات الهوائية في حال حدوث تصادم، حيث إن التصميم الحالي يتيح للتمثال الانزلاق إلى داخل السيارة عند حدوث مثل هذا التصادم وبالتالي لا يتسبب في أي ضرر للمشاة أو سائقي الدراجات في هذه الحالات. ويصل ارتفاع النسخة الجديدة من التمثال سبريت أوف إكستازي إلى 73ر82 مليمتر مقابل 01ر100 مليمتر في النسخة الأصلية.



وفي سياق متصل، قررت أربع شركات بينها أودي وفولكس فاجن كوريا وتسلا كوريا، بشكل طوعي استدعاء أكثر من 38 ألف مركبة لإصلاح مكونات معيبة فيها.



وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أمس، إلى أن هذه العملية هي الأحدث في سلسلة من عمليات الاستدعاء من قبل شركات صناعة السيارات العاملة في كوريا الجنوبية بسبب مشكلات في المكونات.



وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية في بيان "إن الشركات الأربع، بما في ذلك بومهان للتنقل وكيهونج موتورز، تستدعي 38246 مركبة من أربعة طرز مختلفة.



وتشتمل المشكلات الموجودة في السيارات على وجود خلل في برمجة نظام إزالة الصقيع في سيارات "تسلا موديل 3" الكهربائية، ونظام استشعار خاطئ للركاب في مقعد الراكب الأمامي في سيارة الصالون أيه 40 تي.إف.إسي.آي من إنتاج شركة أودي الألمانية، وخلل في نظام الإضاءة في الحافلة إي-سكاي التي استوردتها شركة بومهان، ومشكلات البرامج الخاصة بلوحة الأدوات في الدراجة البخارية الفارهة هارلي ديفيدسون -بان أمريكا التي استوردتها شركة كيهونج.