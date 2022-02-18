جولة مفاجئة لمحافظ أسوان بالسوق السياحى.. عزل رئيس حى غرب

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عزل واستبعاد رئيس حى غرب، بعد أن كشفت جولة المحافظ المفاجئة عن العديد من أوجه القصور والسلبيات، كما أمر اللواء أشرف عطية بغلق 4 محلات وبازارات لمدة أسبوع متخصصة في بيع المنتجات الأسوانية والعطارة والأكسسوارات قامت بالتعدى على خط التنظيم بعرض المنتجات خارج المسافة المخصصة لها مع عرضها أيضًا على أعمدة المظلات الخشبية والتي تم تركيبها ضمن مشروع التطوير الشامل للسوق السياحى بطول 2400 متر.

ووجه بضبط إحدى عربات الحنطور التى كانت واقفة في إحدى الشوارع الجانبية مخالفة الضوابط الخاصة بتحركات الحنطور، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة العامة بالسوق السياحى وميدان المحطة وكورنيش النيل لإظهار الوجه الجمالى أمام المواطنين وصيوف المحافظة من الزائرين والأفواج السياحية، فيما استدعى محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة أسوان وقائد شرطة المرافق للتشديد عليهم بإستمرارية حملات إزالة الإشغالات ليل نهار مع الإسراع في تسكين الباعة الجائلين بالمرحلة الأولى من السويقات الجديدة بمنطقة الجيش بإجمالي 44 محل من ضمن 120 محل وبيكه مستهدف تخصيصهم لتفريغ السوق السياحى وأسواق الشواربى والسيدة نفيسة والحارث والشوارع الجانبية من الإشغالات، محذرًا بأنه سيقوم باتخاذ الإجراءات الصارمة مع المسئولين فى المحليات واستبعادهم فى أى وقت لأنه لن يسمح بأى تهاون أو إهمال من المقصرين حتى يشعر الشارع الأسوانى بالتحسن فى مستوى النظافة العامة وإعادة الإنضباط بالشكل المطلوب.

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