"التصديري للصناعات": نستهدف اختراق أسواق شرق أوروبا وأمريكا الجنوبية

أعلن علاء الوكيل، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس لجنة إفريقيا، أن المجلس يستهدف خلال الفترة القادمة العمل على اختراق أسواق جديدة مستهدفة أمام المنتجات الغذائية المصرية مثل شرق أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وأضاف في تصريحات، اليوم الجمعة، في ختام فعاليات معرض جلفود دبي 2022، والذي يعد أكبر معرض غذائي متخصص في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، أنه سيتم إيفاد بعثات استكشافية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه في الدول المستهدفة لدراسة هذه الأسواق عن قرب لتقييم مدى تنافسية المنتجات المصرية في هذه الأسواق، لافتا إلى أنه سيتم المشاركة في العديد من المعارض الدولية المتخصصة على مستوى العالم.

وأشار الوكيل إلى أن المجلس يعمل في إطار خطة طموحة تتمثل في تنظيم وإيفاد عدد من البعثات التجارية إلى عدد من الأسواق الأفريقية مثل مدغشقر، والسنغال، وغانا، بالإضافة إلى عدد من الدول غير الأفريقية حيث أنه من المقرر إيفاد بعثة إلى الأردن خلال مايو القادم نظرا لما يمثله السوق الأردني من أهمية أمام المنتجات المصرية.

يشار إلى أن نحو 94 شركة مصرية من كبرى الشركات المصدرة للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية شاركت في معرض "جلف فودد" حيث شهد الجناح المصري زيارة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة مركز دبي التجاري، ومريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، وهلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي للتعرف على الشركات المصرية المشاركة والمنتجات المعروضة حيث أثنوا على المشاركة المصرية المثمرة وعلى جودة وتميز وتنوع المنتجات المشاركة.

من جانبها قالت مدير المعارض بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية هبة سهيل إن المشاركة في المعارض الخارجية من أهم الآليات التسويقية للتواصل مع الأسواق الخارجية ونفاذ المنتجات المصرية للخارج، مشيرة إلى أن خطة المعارض الخارجية الخاصة بالمجلس لهذا العام تتضمن عدد من أهم المعارض الخارجية المتخصصة والتي اعتادت مصر على المشاركة بها لسنوات وفي مقدمتها سيال باريس، وورلد فود موسكو، فانسي فوود نيويورك إلى جانب عدد من المعارض الجديدة والتي يتم المشاركة بها لأول مرة نظرا لأهمية هذه الأسواق أمام المنتجات المصرية من الصناعات الغذائية حيث من المقرر المشاركة بمعرض وورلد فود إسطنبول، وAPAS البرازيل، وسيال الصين.

وأضافت سهيل من المقرر استكمال مبادرة المجلس والتي بدأت من معرض أنوجا ألمانيا بتنظيم جناح مجمع للشركات الراغبة في المشاركة بهذه المعارض والطامحة في التصدير لتشجيعهم على التواجد واستكشاف الفرص التصديرية المتاحة بهذه الأسواق الهامة.

وتعد المشاركة المصرية أحد أكثر المشاركات تميزا في جلفود 2022 حيث تعتبر مصر من أولى الدول التي شاركت في المعرض لأكثر من 20 عام دون انقطاع مقدمة منتجات مصرية متنوعة ومختلفة في جميع القطاعات،وبلغت قيمة استيراد السوق الإماراتي للمنتجات المصرية في 2021 ما يعادل 124 مليون دولار، كما بلغت عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية لدول الخليج العربي نحو 764 شركة في 2021.