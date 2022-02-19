"الأوروبي" يرفع دعوى ضد الصين فى "منظمة التجارة " بسبب براءات الاختراع

رفع الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة دعوى ضد الصين في منظمة التجارة العالمية لمنعها شركات الاتحاد الأوروبي من اللجوء إلى محكمة أجنبية لحماية براءات الاختراع الخاصة بها واستخدامها.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي أن الصين تفرض قيودًا صارمة على شركات الاتحاد الأوروبي التي لها حقوق في التقنيات الرئيسية (مثل 3G و4G و5G) من حماية هذه الحقوق عندما يتم استخدام براءات الاختراع الخاصة بها بشكل غير قانوني

أو دون تعويض مناسب، على سبيل المثال، من قبل الشركات المصنعة للهواتف المحمولة الصينية.

وغالبًا ما يواجه أصحاب براءات الاختراع الذين يذهبون إلى محاكم خارج الصين غرامات كبيرة في الصين، مما يضعهم تحت ضغط لتسوية رسوم الترخيص التي تقل عن معدلات السوق.

واضاف البيان: أن هذه السياسة الصينية ضارة للغاية بالابتكار والنمو في أوروبا، وتحرم بشكل فعال شركات التكنولوجيا الأوروبية من إمكانية ممارسة وإنفاذ الحقوق التي تمنحها ميزة تكنولوجية.

وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية ومفوض التجارة:” يجب علينا حماية صناعة التكنولوجيا الفائقة الحيوية في الاتحاد الأوروبي، باعتبارها محرك للابتكار يضمن دورنا الرائد في تطوير التقنيات المبتكرة في المستقبل،

ويحق لشركات الاتحاد الأوروبي السعي لتحقيق العدالة في شروط عادلة عندما يتم استخدام تقنيتهم ​​بشكل غير قانوني وهذا هو السبب في قيامنا برفع دعوة داخل منظمة التجارة العالمية “.

ومنذ أغسطس 2020، أصدرت المحاكم الصينية قرارات لممارسة الضغط على شركات الاتحاد الأوروبي الحاصلة على براءات اختراع عالية التقنية ولمنعها من حماية تقنياتها بشكل صحيح.

كما تستخدم المحاكم الصينية أيضًا التهديد بفرض غرامات باهظة لردع الشركات الأوروبية عن اللجوء إلى المحاكم الأجنبية //حسب البيان، الذي ذكر في نهاية، أن هذا الأمر ترك شركات التكنولوجيا الفائقة الأوروبية في وضع غير مؤاتٍ بشكل كبير عندما تناضل من أجل حقوقها.