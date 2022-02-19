سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 19 فبراير 2022

يواصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، استقراره، في البنوك العاملة بمصر خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، وأشارت تقارير إلى أن العملة الخضراء تشهد استقرارًا هو الأطول منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف منذ نوفمبر 2016، لتسجل استقرارًا يتخطى الـ8 أشهر.

وفي البنك المركزي المصري، سجل الدولار سعر 15.63 جنيها للشراء، 15.76 جنيهاللبيع، وأشارت تقارير أن هذا السعر بالنسبة للعملة الخضراء لم يتغير منذ 6 أشهر.

وسجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار15.69 جنيها.



سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.